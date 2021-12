ESPN

12:45 p. m. UEFA Champions League – Fecha #6 Juventus vs. Malmo

3 p. m. UEFA Champions League – Fecha #6 Bayern Munich vs. Barcelona

ESPN 2

12:45 p. m. UEFA Champions League – Fecha #6 Zenit vs. Chelsea

14:45 p. m. UEFA Champions League – Fecha #6 Manchester United vs. Young Boys



ESPN 4

3 p. m. UEFA Champions League – Fecha #6 Atalanta vs. Villarreal

ESPN Extra

3 p. m. UEFA Champions League – Fecha #6 Salzburg vs. Sevilla



Star +

3 p. m. UEFA Champions League – Fecha #6 Benfica vs. Dynamo Kiev

3 p. m. UEFA Champions League – Fecha #6 Wolfsburg vs. Lille

7:30 p. m. NBA Miami Heat vs. Milwaukee Bucks

10 p. m. NBA Golden State Warriors vs. Portland Trail Blazers



Win Sports

1 p. m. Liga Profesional de Baloncesto: Titanes vs. Cimarrones



Win +

5 p. m. Liga BetPlay: Junior vs. Pereira

7:30 p. m. Liga BetPlay: Nacional vs. Cali



TyC Sports

7:10 p. m. Copa Argentina: Talleres de Córdoba vs. Boca Juniors



DEPORTES