ESPN 2

4 a. m. Tenis – ATP M1000 Monte Carlo – Cuartos de Final

Star +

11:20 a. m. Rugby – Heineken Cup – Octavos de Final – Leinster vs. Connacht

1:50 p. m. Ligue 1 – Fecha #32 – Rennes vs. Monaco

1:50 p. m. Rugby – Heineken Cup – Octavos de Final – Bristol Bears vs. Sale Sharks

6 p. m. MLB – Baltimore Orioles vs. NY Yankees



ESPN

11:50 a. m. Serie A – Fecha #33 – Spezia vs. Inter

1:55 p. m. Serie A – Fecha #33 – Milan vs. Genoa



ESPN 3

6 p. m. NBA – Play In – A Confirmar



Directv Sports

2 p. m. LaLiga: Real Sociedad vs. Real Betis

3 p. m. Sudamericano Femenino Sub-20: Ecuador vs. Uruguay

5:30 p. m. Sudamericano Femenino Sub-20: Brasil vs. Paraguay

7 p. m. Liga MX: Necaxa vs. Atlético San Luis

9 p. m. Liga MX: Juárez vs. Pachuca



Win +

3 p. m. Torneo BetPlay: Atlético vs. Llaneros

7:30 p. m. Liga BetPlay: Santa Fe vs. Alianza Petrolera



WIN SPORTS, WIN SPORTS+

5:15 p. m. Torneo BetPlay: Fortaleza vs. Tigres





DEPORTES