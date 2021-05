Programación deportiva para este viernes 7 de mayo

Win Sports

10 a. m. Ciclismo: Vuelta de Algarve | Etapa 3

7 p. m. Liga Profesional de Baloncesto: Cafeteros vs. Hurricanes

9 p. m. Liga Profesional de Baloncesto: Titanes vs. Tigrillos

Directv Sports

(610)

2 p. m. Ligue 1: Lens vs. Lille



(613)

6:30 p. m. Copa Sudamericana: Tolima vs. Emelec



ESPN 2

6 a. m. Tenis - ATP/WTA M1000 Madrid Cuartos de Final #1 y #2

12 m. Tenis - ATP/WTA M1000 Madrid Cuartos de Final #3 y #4

6:30 p. m. NBA Chicago Bulls vs. Boston Celtics

9 p. m. NBA Utah Jazz vs. Denver Nuggets



ESPN 3

7:50 a. m. F1 GP de España Práctica 2

1 p. m. Golf - Wells Fargo Championship Segunda Vuelta

6 p. m. MLB New York Yankees vs. Washington Nationals





