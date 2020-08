Programación deportiva para este viernes 28 de agosto

Directv Sports

Canal 610

1:55 p. m. Fútbol, Liga de Francia: Lyon vs. Dijon.



Canal 613

6 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Mets vs. Yankees.



ESPN

3 p. m. Tenis: Masters 1000 de Cincinnati.



ESPN 3

2 p. m. Golf, PGA Tour: BMW Championship, segunda ronda.

6 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Rays vs. Marlins.



Fox Sports 2

8 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Atléticos vs. Astros.DEPORTES