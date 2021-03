Programación deportiva para este viernes 26 de marzo

WIn +

4 p. m. Torneo de ascenso: Cortuluá vs. Quindío

7:30 p. m. Torneo de ascenso: Huila vs. Orsomarso



ESPN 2

11 a. m. WTA/ATP Miami Segunda Ronda 6:30 p. m. NBA Milwaukee Bucks vs. Boston Celtics

9 p. m. NBA Golden State Warriors vs. Atlanta Hawks

(Le puede interesar: La liga colombiana, en el 'top' 10 del mundo en la última década)



ESPN 3

6 p. m. WTA/ATP Miami Segunda Ronda



RCN

9:15 a. m. Vuelta a Cataluña



Claro

9:15 a. m. Vuelta a Cataluña





DEPORTES