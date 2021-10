Programación deportiva para este viernes 29 de octubre

Win Sports

10:30 a. m. Clásico RCN: Etapa 7

2 p. m. Liga Profesional de Baloncesto: Búcaros vs. Motilones

6 p. m. Liga Profesional de Baloncesto: Sabios vs. Team Cali

8:30 p. m. Liga Profesional de Baloncesto: Cóndores vs. Caribbean Storm



ESPN 2

1:30 p. m. Bundesliga: Hoffenheim vs. Herta Berlin

7 p. m. MLB – World Series #3 Atlanta Braves vs. Houston Astros



ESPN 3

6:30 p. m. – NBA Miami Heat vs. Charlotte Hornets



TyC Sports

5 p. m. Superliga Argentina: Racing Avellaneda vs. Defensa y Justicia

DIRECTV SPORTS

7 p. m. Liga MX: Necaxa vs. Mazatlán

9 p. m. Liga MX: FC Juárez vs. Puebla



Star +

1:50 p. m. / Ligue 1 – Fecha #12 PSG vs. Lille





DEPORTES