Star +

6:55 a. m. Fórmula 1 – GP Bahrain – Práctica #1

9:50 a. m. Fórmula 1 – GP Bahrain – Práctica #2

12:30 p. m. Serie A – Fecha #30 – Sassuolo vs. Spezia

2:50 p. m. Serie A – Fecha #30 – Genoa vs. Torino

2:50 p. m. Ligue 1 – Fecha #29 – Saint Etienne vs. Troyes

10:25 p. m. Rugby – Super Rugby – Fijan Drua vs. Force



ESPN 2

3 p. m. Tenis – Indian Wells – WTA/ATP – Cuartos de Final

8 p. m. Tenis – Indian Wells – WTA/ATP – Semifinales



ESPN 3

2 p. m. ESPN Knockout – Estelle Mossely vs. Yanina Lescano

8 p. m.ESPN Knockout – Lux Fight League 21 – A Confirmar



ESPN 4

2:20 p. m. Bundesliga – Fecha #27 – Bochum vs. Borussia Monchengladbach



ESPN Extra

2:50 p. m. Premier League – Fecha #30 – Wolverhampton vs. Leeds



Directv Sports

3 p. m. Athletic Club vs. Getafe



Win Sports

5:30 p. m. Liga BetPlay: Unión Magdalena vs. Cortuluá



Win +

8 p. m. Liga BetPlay: Millonarios vs. Once Caldas





DEPORTES