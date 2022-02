ESPN 2

2:20 p. m. Bundesliga – Fecha #23 – Mainz 05 vs. Bayer Leverkusen

7 p. m. NBA All Star – Celebrity Game

9 p. m. NBA – Rising Stars



ESPN

2:30 p. m. Serie A – Fecha #26 – Juventus vs. Torino



Star +

2:40 p. m. Rugby – Premiership – Worcester vs. Bristol Bears

2:50 p. m. Ligue 1 – Fecha #25 – Lille vs. Metz

4 p. m. Tenis – ATP 500 Río de Janeiro – Cuartos de Final

10:55 p. m. Rugby – Super Rugby – Chiefs vs. Highlanders



ESPN 3

4 p. m. Golf – Genesis Invitational – Segunda Vuelta



Directv Sports

3 p. m. La Liga: Elche vs. Rayo Vallecano



Win +

5 p. m. Liga Femenina: Cali vs Huila



Win y Win +

7:30 p. m. Torneo: Barranquilla vs. Atlético





DEPORTES