Programación deportiva para este viernes 14 de mayo

ESPN

5 a. m. Giro de Italia: Etapa 7

2 p. m. Fútbol de Inglaterra: Newcastle United vs. Manchester City



ESPN 2

8:30 p. m. Baloncesto de la NBA: New Orleans Pelicans vs. Golden State Warriors

ESPN 3

11 a. m. Tenis: Masters de Roma

6 p. m. Béisbol de la MLB: Los Angeles Angels vs. Boston Red Sox



Win Sports

7 p. m. Liga de baloncesto de Colombia: Team Cali vs. Cimarrones Caribbean

9 p. m. Liga Profesional de Baloncesto: Hurricanes vs. Motilones



Canal Caracol

9 a. m. Giro de Italia



DEPORTES