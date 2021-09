Programación deportiva para este viernes 10 de septiembre

ESPN 2

7:25 a. m.: prácticas del Gran Premio de Italia de Fórmula 1.

2 p. m.: jornada del US Open.

6 p. m.: jornada del US Open.



(Le puede interesar: Colombia volvió a ganar y a sonreír, con una victoria vital contra Chile)

ESPN Extra

2 p. m. Ligue 1: Lorient vs. Lille



MARCA CLARO

7 a. m.: etapa del Tour of Britain.



WIN SPORTS+

3 p. m.: Primera B, Cortuluá vs. Tigres.

7:40 p.m.: fútbol colombiano, Jaguares vs. Medellín.



Win Sports

6 p. m. Copa de Naciones de Pista



DIRECTV

Canal 610 o 619

2 p. m.: fútbol de España, Gijón vs. Leganés.

9 p. m. Liga MX: FC Juárez vs. Cruz Azul



DEPORTES