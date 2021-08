Programación deportiva para este sábado 7 de agosto 

ESPN 3

1:50 a. m. Rugby - Bledisloe Cup Australia vs. Nueva Zelanda

7 a. m. Moto GP - GP Estiria Clasificación

11 a. m. Golf - WGC-Fedex Tercera Vuelta

7 p. m. ESPN Knockout Stanionis vs. Collazo / Fox vs. Maestre

ESPN 2

10:50 a. m. Rugby - Test Match Sudáfrica vs. British and Irish Lions

5 p. m. UFC 265 Preliminares

9 p. m. UFC 265 Derrick Lewis vs. Ciryl Gane



ESPN

11 a. m. FA Community Shield Leicester vs. Manchester City

1:50 p. m. Ligue 1 - Fecha #1 Troyes vs. PSG

6 p. m. AFA LPF 2021 - Fecha #5 Godoy Cruz vs. River Plate



ESPN Extra

11:30 a. m. Rugby - URBA Fecha #3 Hindú vs. Belgrano

1:30 p. m. Rugby - URBA Fecha #3 Newman vs. Regatas

6 p. m. ATP 500 Washington Semifinales



Win Sports

8 a. m. Vuelta a Burgos: Etapa 5

11:30 a. m. Liga Femenina: Cali vs. Bucaramanga



Win +

9 a. m. Amistoso: West Ham United vs. Atalanta

11:30 a. m. Liga Femenina: Cali vs. Bucaramanga

3 p. m. Liga BetPlay: América vs. Once Caldas

5:30 p. m. Liga BetPlay: Nacional vs. Cali

8 p. m. Liga BetPlay: Millonarios vs. Santa Fe



Directv Sports

8:30 a. m. Copa de Alemania: Sandhausen vs. RB Leipzig

1:45 p. m. Copa de Alemania: Wehen vs. Borussia Dortmund

3 p. m. Amistoso: Real Betis vs. AS Roma





