Programación deportiva para este sábado 17 de julio

Win +

11 a. m. Liga Femenina: Santa Fe vs Fortaleza

3:30 p. m. Liga BetPlay: América vs Junior

5:40 p. m. Liga BetPlay: Quindío vs Jaguares

8 p. m. Liga BetPlay: Santa Fe vs. Cali

Win Sports

3 p. m. Liga Femenina: Llaneros vs Millonarios

5:40 p. m. Liga BetPlay: Quindío vs Jaguares



ESPN

5:55 a. m. Tour de Francia: Etapa #20

11:50 a. m. Fútbol - amistoso: Sevilla vs. Coventry City

1:55 p. m. Fútbol – Amistoso: Lyon vs. Wolfsburg

4 p. m. Fútbol - MLS: Atlanta United Fc vs. New England Revolution

8 p. m. Boxeo: Jarmell Charlo vs. Brian Castaño



ESPN 2

6 a. m. Golf: The Open Championship - Tercera Vuelta

8 p. m. NBA - Juego #5: Phoenix Suns vs. Milwaukee Bucks



ESPN 3

5:55 a. m. Fórmula 1: GP Gran Bretaña Práctica #2

7:15 a. m. W Series - GP Silverstone

7:55 a. m. Fútbol - Amistoso: Betis vs. Winterhur

10:25 a. m. Fórmula 1: GP Gran Bretaña Clasificación Sprint

1:30 p. m. Fútbol - Fútbol de Argentina: Lanús vs. Atlético Tucumán

9 p. m. Fútbol MLS: Vancouver Whitecaps FC vs. Los Angeles Galaxy



ESPN Extra

6:30 a. m. Tenis: ATP 500 Hamburgo - Semifinales

1:30 p. m. Fútbol - Supercopa de Bélgica: Club Brugge vs. Genk



Canal Caracol

7:15 a. m. Ciclismo: Tour de Francia



