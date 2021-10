Programación deportiva para este sábado 16 de octubre

ESPN

6:20 a. m. Premier League: Watford vs. Liverpool

8:50 a. m. Premier League: Leicester vs. Manchester United

10:55 a. m. Serie A: Lazio vs. Inter

1:30 a. m. Serie A: Milan vs. Hellas Verona

6 p. m. AFA LPF 2021: Huracán vs. Boca Juniors



(Le puede interesar: Colombia vs. Ecuador: los audios del VAR en todas las jugadas)

ESPN 2

8:50 a. m. Premier League: Southampton vs. Leeds

11:20 a. m. Bundesliga: Borussia Monchengladbach vs. Stuttgart



ESPN 3

11:30 a. m. Eredivisie: Herenveen vs. Ajax



Claro Sports

7 p. m. Liga MX: Pachuca vs. Santos Laguna

(Lea además: James Rodríguez ya tiene fecha para su debut en el fútbol de Catar)

Win +

4 p. m. América vs. Cali

6:05 p. m. Pereira vs. Caldas

8:10 p. m. Nacional vs. Medellín



Win Sports

2 p. m. La Equidad vs. Patriotas



Star +

7:50 a. m. Serie A: Spezia vs. Salernitana

8:20 a. m. Bundesliga: Eintracht Frankfurt vs. Hertha Berlin

8:20 a. m. Bundesliga: Borussia Dortmund vs. Mainz 05

8:20 a. m. Bundesliga: Union Berlin vs. Wolfsburgo

8:20 a. m. Bundesliga: Friburgo vs. RB Leipzig

8:20 a. m. Bundesliga: Greuther Furth vs. Bochum

8:50 a. m. Premier League: Manchester City vs. Burnley

8:50 a. m. Premier League: Norwich vs. Brighton

8:50 a. m. Premier League: Aston Villa vs. Wolverhampton

9:20 a. m. Eredivisie: Feyenoord vs. RKC Waalwijk

9:50 a. m. Ligue 1: Clermont vs. Lille

11:20 a. m. Premier League: Brentford vs. Chelsea

1:50 a. m. Eredivisie: PSV vs. PEC Zwolle

1:55 a. m. Ligue 1: Lyon vs. Monaco

5 p. m. Brasileirao: Chapecoense vs. Fortaleza





DEPORTES