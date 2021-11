Programación deportiva para este sábado 13 de noviembre

Win Sports

10:10 a. m. Baloncesto colombiano: Team Cali vs. Cafeteros

3:30 p. m. Copa Libertadores Femenina: Cali vs. Nacional de Uruguay

6 p. m. Copa Libertadores Femenina: Corinthians vs. Alianza Lima

8:10 p. m. Fútbol colombiano: Águilas Doradas vs. Envigado



Win +

2 p. m. Fútbol de ascenso: Fortaleza vs. Unión Magdalena

4 p. m. Real Cartagena vs. Leones

6:05 p. m. Fútbol colombiano: América vs. Pasto

8:10 p. m. Liga BetPlay Dimayor 2021-2: Águilas Doradas vs. Envigado





ESPN 3

2 p. m. Fórmula 1: clasificación Sprint GP de Brasil



ESPN 2

8 a. m. Eliminatorias Mundial Catar 2022: Malaui vs. Camerún

11 a. m. Eliminatorias Mundial Catar 2022: Liberia vs. Nigeria

7 p. m. NBA: Indiana Pacers vs. Philadelphia 76ers

11 p. m. Eliminatorias Mundial Catar 2022: Liberia vs. Nigeria

ESPN

2:45 p. m. Eliminatorias Mundial Catar 2022: Francia vs. Kazajistán

2:45 p. m. Eliminatorias Mundial Catar 2022: Montenegro vs. Países Bajos

2:45 p. m. Eliminatorias Mundial Catar 2022: Gales vs. Bielorrusia



ESPN Extra

3 p. m. Serie A Brasil: Atlético Goianiense vs. Santos



DIrectv Sports

9 a. m. Eliminatorias Mundial Catar 2022: Bosnia vs. Finlandia

12 m. Eliminatorias Mundial Catar 2022: Noruega vs. Letonia

12 m Eliminatorias Mundial Catar 2022: Turquía vs. Gibraltar





DEPORTES