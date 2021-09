Programación deportiva para este miércoles primero de septiembre

ESPN 2

5 a. m. Ciclismo - Vuelta a España, etapa n.° 17

12 m. US Open Segunda Ronda

6 p. m. US Open Segunda Ronda



(Le puede interesar: Así le celebró la Selección Colombia el cumpleaños a David Ospina)

ESPN 3

10 a. m. US Open Segunda Ronda

6 p. m. US Open Segunda Ronda



ESPN

1:30 p. m. Eliminatorias Mundial Catar 2022 Portugal vs. Irlanda



ESPN Extra

3 p. m. MLB Seattle Mariners vs. Houston Astros



DIRECTV SPORTS

1:45 p. m. Eliminatorias Mundial Catar 2022: Noruega vs. Holanda

1:45 p. m. Eliminatorias Mundial Catar 2022: Dinamarca vs. Escocia

1:45 p. m. Eliminatorias Mundial Catar 2022: Francia vs. Bosnia

1:45 p. m. Amistoso: Suiza vs. Grecia



WIN SPORTS+

1 p. m. Liga Femenina: La Equidad vs. Cali

3:05 p. m. Liga Femenina: Nacional vs. Santa Fe

5:30 p. m. Copa BetPlay Dimayor: Jaguares vs. América

8 p. m. Copa BetPlay Dimayor: Pereira vs. Junior



Win Sports

2:30 p. m. Sudamericano Masculino de Voleibol: Argentina vs. Colombia



Caracol TV

8:15 a. m. Ciclismo: Vuelta a España





DEPORTES

Más noticias de deportes

-Más de 4.600 personas firman petición para que James vuelva a la Selección



-'Un jugador como Falcao pesa mucho para estos tres partidos': Santos Borré



-Prográmese: horarios de los juegos de Colombia en la fecha de eliminatoria