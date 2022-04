ESPN

1:30 p. m. UEFA Champions League – Semifinal (Ida) – Liverpool vs. Villarreal



ESPN 2

1 p. m. Serie A – Fecha #20 – Bologna vs. Inter



ESPN 4

8:30 a. m. Ciclismo – Tour de Romandie – Etapa #1



STar +

10:50 a. m. Serie A – Fecha #20 – Salernitana vs. Venezia

10:50 a. m. Serie A – Fecha #20 – Fiorentina vs. Udinese

1 p. m. Serie A – Fecha #20 – Atalanta vs. Torino

4:45 p. m. Conmebol Libertadores – Fortaleza vs. Alianza Lima

4:45 p. m. Conmebol Libertadores – América Mineiro vs. Deportes Tolima

5 p. m. Conmebol Sudamericana – Melgar vs. Racing Club

5 p. m. Conmebol Sudamericana – Guaireña vs. 9 de Octubre

5 p. m. Brasileirao – Serie B – Operario vs. Gremio

6:55 p. m. Conmebol Libertadores – Cerro Porteño vs. Peñarol

6:55 p. m. Conmebol Libertadores – Colo Colo vs. River Plate

6:55 p. m. Conmebol Libertadores – Emelec vs. Palmeiras

7 p. m. Liga Pro Ecuador – Serie A – Guayaquil City vs. Cumbayá

7:15 p. m. Conmebol Sudamericana – Universidad Católica vs. Banfield

7:15 p. m. Conmebol Sudamericana – Antofagasta vs. Atlético Goianiense

7:30 p. m. Brasileirao – Serie B – Vasco da Gama vs. Ponte Preta

8:30 p. m. MLB – LA Angels vs. Cleveland Guardians

8:55 p. m. Conmebol Libertadores – The Strongest vs. Caracas



ESPN Extra

6:30 p. m. NBA – Playoffs Game #5 – Equipos a Confirmar

9 p. m. NBA – Playoffs Game #5 – Equipos a Confirmar



DIRECTV SPORTS

5:15 p. m. Copa Sudamericana: Melgar vs. Racing

5:15 p. m. Copa Sudamericana: Cuiabá vs. River Plate M.



Fox Sports 3

7 p. m. Copa Libertadores: Emelec vs. Palmeiras



Win Sports

6 p. m. Liga Wplay de Baloncesto Profesional: Caribbean vs. Cafeteros

8:30 p. m. Liga Wplay de Baloncesto Profesional: Búcaros vs. Corsarios



