Programación deportiva para este miércoles 21 de abril

Win Sports

10:30 a. m. Ciclismo: Vuelta a Colombia | Etapa 5

1:30 p. m. Bundesliga: Borussia Dortmund vs. Unión Berlín



WIN SPORTS+

11 a. m. Superliga Turca: Galatasaray vs. Trabzonspor

3:15 p. m. Copa BetPlay Dimayor: Real Santander vs. Leones

7:40 p. m. Copa BetPlay: Real Cartagena vs. Llaneros

(Le puede interesar: Prográmese: definidos horarios de los cuartos de final de la Liga)



ESPN

2:15 p. m. Premier League: Aston Villa vs. Manchester City

5 p. m. Copa Libertadores: The Strongest vs. Boca Juniors

9 p. m. Copa Libertadores: América de Cali vs. Cerro Porteño



ESPN 2

11:30 a. m. Serie A: AC Milan vs. Sassuolo

1:45 p. m. Serie A: Spezia Calcio vs. Inter Milan

7 p. m. Copa Libertadores: CA Rentistas vs. Racing Avellaneda



ESPN 3

1:45v p. m. Serie A: Juventus vs. Parma



Fox Sports

7 p. m. Copa Libertadores: Universitario vs. Palmeiras

9 p. m. Copa Libertadores: U. La Calera vs. LDU Quito



FOX SPORTS 2

5 p. m. Copa Libertadores: La Guaira vs. Atlético Mineiro

7 p. m. Copa Libertadores: Independiente del Valle vs. Defensa y Justicia



DIRECTV SPORTS

(613)

5:15 p. m. Copa Sudamericana: San Lorenzo vs. Huachipato

7:30 p. m. Copa Sudamericana: Guabirá vs. Independiente



(612)

5:15 p. m. Copa Sudamericana: Ceará vs. Jorge Wilstermann

7:30 p. m. Copa Sudamericana: Montevideo City Torque vs. Bahía





TYC SPORTS

12 m Copa Argentina: Huracán Las Heras vs. Estudiantes RC

2:05 p. m. Copa Argentina: Huracán Las Heras vs. Estudiantes RC





DEPORTES