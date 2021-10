Programación deportiva para este miércoles 20 de octubre

Win +

5:30 p. m. Copa Colombia: Pereira vs. Tolima

8 p. m. Superliga: Santa Fe vs. América



Claro Sports

5:30 p. m. Liga MX: Club León vs. Pumas Unam



DIrectv Sports

7 p m. Liga MX: Toluca vs. Necaxa

9 p. m. Liga MX: Tigres UANL vs. Pachuca



ESPN

7 p. m. AFA: Boca Juniors vs. Godoy Cruz

11:30 a. m. Barcelona vs. Dynamo Kiev

2 p. m. Manchester United vs. Atalanta

ESPN 2

9:15 a. m. Uefa Europa League Spartak: Moscow vs. Leicester

11:30 a. m. Salzburgo vs. Wolfsburgo

2 p. m. Zenit vs. Juventus



ESPN 3

2 p. m. Lille vs. Sevilla



ESPN Extra

2 p. m. Benfica vs. Bayern Munich



Star +

2 p. m. Young Boys vs. Villarreal

2 p. m. Chelsea vs. Malmo





