Star +

2:05 p. m. FA Cup – 5ta Ronda – Luton Town vs. Chelsea

2:20 p. m. FA Cup – 5ta Ronda – Southampton vs. West Ham

3:05 p. m. FA Cup – 5ta Ronda – Liverpool vs. Norwich



ESPN

2:50 p. m. Copa Italia – Semifinal #2 – Fiorentina vs. Juventus

5 p. m. Conmebol Libertadores – Fase 2 – Guaraní vs. América Mineiro

7:15 p. m. Conmebol Libertadores – Fase 2 – Estudiantes LP vs. Audax Italiano



ESPN 2

2:50 p. m. LaLiga – Fecha #21 – Mallorca vs. Real Sociedad

5 p. m. Conmebol Libertadores – Fase 2 – Universidad Católica vs. Bolivar

7:15 p. m. Conmebol Libertadores – Fase 2 – Universitario vs. Barcelona



ESPN 4

7:30 p. m. NBA – Philadelphia 76ers vs. New York Knicks

10 p. m. NBA – Phoenix Suns vs. Portland Trail Blazers



Directv Sports

12:30 p. m. Copa de Alemania: Hannover 96 vs. RB Leipzig

2 p. m. Sudamericano Femenino Sub-17: Bolivia vs. Paraguay

3:30 p. m. Copa del Rey: Valencia vs. Athletic Club

4:30 p. m. Sudamericano Femenino Sub-17: Brasil vs. Argentina

7:30 p. m. Recopa Sudamericana: Palmeira vs. At. Paranaense





Win +

4 p. m. Copa BetPlay Dimayor: Valledupar vs. Fortaleza

6 p. m. Copa BetPlay Dimayor: Boyacá Chicó vs. Real Santander

8 p. m. Liga Femenina: América vs. Millonarios





TYC Sports

7:10 p. m. Copa Argentina: Boca Juniors vs. Central Córdoba





DEPORTES