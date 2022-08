ESPN Extra

10 a. m. WTA / ATP 1000 Cincinnati – Segunda Ronda

ESPN 2

11:30 a. m. UEFA Champions League – Clasificación – Qarabag vs. Viktoria Plzen

1:45 p. m. UEFA Champions League – Clasificación – Dynamo Kyiv vs. Benfica



ESPN 4

1:45 p. m. UEFA Champions League – Clasificación – Maccabi Haifa vs. Crvena Zvezda



ESPN

4:50 p. m. LPF AFA 2022 – Fecha #14 – Arsenal vs. River Plate

7:20 p. m. LPF AFA 2022 – Fecha #14 – Boca Juniors vs. Rosario Central



ESPN 3

6 p. m. WTA / ATP 1000 Cincinnati – Segunda Ronda



Star +

6:40 p. m. MLS – Toronto FC vs. New England Rev

6:40 p. m. MLS – Atlanta United vs. NY Red Bulls

7 p. m. MLB – Milwaukee Brewers vs. LA Dodgers

7:10 p. m. MLS – NY City vs. Charlotte FC

8 p. m. Fútbol Femenino – International Champions Cup – Chelsea vs. Lyon

8:10 p. m. MLS – FC Dallas vs. Philadelphia Union

9:10 p. m. MLS – Vancouver Whitecaps vs. Colorado Rapids



Win Sports

5:30 p. m. Copa BetPlay Dimayor: Previa - Medellín vs. Tolima

7:30 p. m. Copa BetPlay Dimayor: Previa - Fortaleza vs. Millonarios

WIn +

6 p. m. Copa BetPlay Dimayor: Medellín vs. Tolima



Señal Colombia

8:30 a. m. Ciclismo: Vuelta a Dinamarca



Marca Claro

8:30 a. m. Ciclismo: Vuelta a Dinamarca



DEPORTES

Más noticias de deportes