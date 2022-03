ESPN

2:50 p. m. Copa Italia – Semifinal #1 – Milan vs. Inter

7:15 p. m. Conmebol Libertadores – Fase 2 – Fluminense vs. Millonarios



ESPN 2

2:05 p. m. FA Cup – 5ta Ronda – Peterborough Utd vs. Manchester City

5 p. m. Conmebol Libertadores – Fase 2 – Monagas vs. Everton

7:15 p. m. Conmebol Libertadores – Fase 2 – The Strongest vs. Plaza Colonia



Star +

2:20 p. m. FA Cup – 5ta Ronda – Crystal Palace vs. Stoke City

2:30 p. m. FA Cup – 5ta Ronda – Burnley vs. Leicester

2:45 p. m. FA Cup – 5ta Ronda – Middlesbrough vs. Tottenham

7:30 p. m. NBA – Boston Celtics vs. Atlanta Hawks

10 p. m. NBA – LA Lakers vs. Dallas Mavericks



Win + y Win Sports

5:30 p. m. Liga BetPlay: Pasto vs. Alianza Petrolera

7:35 p. m. Medellín vs. Águilas Doradas





