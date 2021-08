Programación deportiva para este martes 31 de agosto

ESPN 2

8:30 a. m. Ciclismo - Vuelta a España Etapa #16

12 m. US Open Primera Ronda

6 p. m. US Open Primera Ronda



ESPN 3

10 a. m. US Open Primera Ronda

6 p. m. US Open Primera Ronda



ESPN Extra

6 p. m. MLB Tampa Bay Rays vs. Boston Red Sox



Caracol TV

9:20 a. m. Ciclismo - Vuelta a España



WIn +

7:40 p. m. Torneo: Chicó vs. Barranquilla





