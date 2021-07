Programación deportiva para este martes 27 de julio

Win +

1 p. m. Amistoso: PSG vs. Sevilla

6 p. m. Torneo BetPlay: Real Cartagena vs. Valledupar

8:05 p. m. Liga BetPlay: La Equidad vs. Pasto



Win Sports

1 p. m. Superliga de Voleibol: UDCA vs. Politécnico JIC

3 p. m. Superliga de Voleibol: Escuela Nacional del Deporte vs. U. de Antioquia

6 p. m. Torneo BetPlay: Real Cartagena vs. Valledupar

8:05 p. m. Liga BetPlay: La Equidad vs. Pasto

(Le puede interesar: Yuberjen Martínez: ‘Acá no hay nadie invencible’)



TyC Sports

2:30 p. m. Fútbol en Argentina: Huracán vs. Colón



ESPN 2

4:45 p. m. Fútbol de Argentina: Aldosivi vs. Racing

7 p. m. Fútbol de Argentina: Boca Juniors vs. San Lorenzo



ESPN 3

8:45 p. m. MLB: San Francisco Giants vs. Los Angeles Dodgers



Canal Claro

Transmisión continua de los Juegos Olímpicos



Caracol Sports HD2

Transmisión continua de los Juegos Olímpicos



DEPORTES