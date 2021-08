Programación deportiva para este martes 24 de agosto

ESPN 2

8:30 a. m. Ciclismo - Vuelta a España Etapa #10

1:50 p. m. UEFA Champions League - Playoffs PSV vs. Benfica



ESPN 3

1:50 p. m. UEFA Champions League - Playoffs Ferencvaros vs. Young Boys

6 p. m. WNBA Minnesota vs. Seattle

8 p. m. MLS - All Star Game Skills Challenge



ESPN

6:50 p. m. AFA LPF 2021 - Fecha #8 Racing Club vs. Central Córdoba

9 p. m. Knockout Dubiel Sanchez vs. Jorge Chino Garcia



ESPN Extra

9 p. m. MLB San Diego Padres vs. Los Angeles Dodgers



TyC Sports

12:15 p. m. Superliga Argentina: Patronato vs. Banfield

2:30 p. m. Superliga Argentina: CA Colón vs. Sarmiento

4:45 p. m. Superliga Argentina: Atlético Tucumán vs. Independiente



Win Sports

5:30 p. m. Liga Femenina: Bucaramanga vs. América



Win +

5:30 p. m. Liga Femenina: Cali vs. Nacional



Caracol TV

9:30 a. m. Ciclismo: Vuelta a España





