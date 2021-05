Programación deportiva para este martes 18 de mayo

ESPN 2

11:50 a. m. Premier League #37 Manchester United vs. Fulham

5 p. m. Copa Libertadores Palmeiras vs. Defensa y Justicia

7:15 p. m. Copa Libertadores Sao Paulo vs. Racing Club



ESPN 3

11:50 a. m. Premier League #37 Southampton vs. Leeds

5 p. m. Copa Sudamericana River Plate (Par) vs. Peñarol

7:15 p. m. Copa Sudamericana Talleres vs. Bragantino

ESPN

12:50 p. m. Premier League #37 Brighton vs. Manchester City

5 p. m. Copa Sudamericana Independiente vs. Bahía

7:15 p. m. Copa Libertadores Fluminense vs. Junior



ESPN Extra

7 p. m. MLB Texas Rangers vs. New York Yankees



Fox Sports

5:15 p. m. Copa Libertadores: Nacional vs. CDU Católica

5:15 p. m. Copa Libertadores: The Strongest vs. Santos



Fox 2

7:30 p. m. Copa Libertadores: Universitario vs. Independiente del Valle



Win Sports

7 p. m. Liga Profesional de Baloncesto: Team Cali vs. Hurricanes

9 p. m. Liga Profesional de Baloncesto: Caribbean vs. Motilones





