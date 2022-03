ESPN

3 p. m. Champions League, octavos de final (vuelta) - Manchester United vs. Atlético

ESPN 2

3 p. m. Champions League, octavos de final (vuelta) - Ajax vs. Benfica

Star +

5:30 p. m. NHL - Sharks vs. Panthers



ESPN

7:15 p. m. Conmebol Libertadores, fase 3 - Barcelona vs. América Mineiro



ESPN 3

8 p. m. Tenis - Indian Wells - WTA/ATP - tercera ronda



Win Sports y Win +

2 p. m. Copa BetPlay: Real Santander vs. Boyacá Chicó



Directv Sports

5:15 p. m. Copa Sudamericana: Oriente Petrolero vs. Royal Pari

5:15 p. m. Copa Sudamericana: Metropolitanos vs. Estudiantes Mérida

7:30 p. m. Copa Sudamericana: U La Calera vs. Ñublense



Win +

7:30 p. m. Copa BetPlay: Tigres vs. Huila





