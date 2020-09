Programación deportiva para este lunes 7 de septiembre

Directv Sports

Canal 610

1:45 p. m. Fútbol – Liga de las Naciones: Holanda vs. Italia



Canal 612

8:50 a. m. Fútbol – Liga de las Naciones: Kazajistan vs. Bielorrusia

1:45 p. m. Fútbol – Liga de las Naciones: Irlanda vs. Noruega



Canal 613

1:45 p. m. Fútbol – Liga de las Naciones: Albania vs. Lituania

(Le puede interesar: Este fue el pelotazo a una jueza por el cual descalificaron a Djokovic)



ESPN

11 a. m. Tenis – US Open



ESPN 2

1:45 p. m. Fútbol – Liga de las Naciones: Bosnia vs. Polonia



ESPN 3

11 a. m. Golf: The Tour Championship

5:30 p. m. NBA-Semifinal de Conferencia Este: Boston Celtics vs. Toronto Raptors.





DEPORTES