Programación deportiva para este lunes 3 de mayo

ESPN 3

2 p. m.: fútbol de España, Sevilla vs. Athletic de Bilbao.

8:30 p. m.: béisbol de la MLB, Tampa Bay Rays vs. Los Angeles Angels.



ESPN 2

6:30 p. m. Baloncesto de la NBA: New Orleans Pelicans vs. Golden State Warriors. 9 p. m. Denver Nuggets vs. Los Angeles Lakers.



Win Sports

2 p. m. Baloncesto profesional en Colombia: Búcaros vs. Cafeteros

7:35 p. m. Piratas vs. Team Cali.



(Lea además: Golpazo a Nacional: La Equidad lo dejó afuera de la Liga)



DEPORTES