Programación deportiva para este lunes 2 de agosto

ESPN 2

2:30 p. m. Fútbol en Argentina - Fecha #4 Argentinos Jrs vs. Central Córdoba

6 p. m. ATP 500 Washington Primera Ronda



ESPN 3

6 p. m. MLB Washington Nationals vs. Philadelphia Phillies

TyC Sports

2:45 p. m. Superliga Argentina: Patronato vs. Newell's Old Boys

5 p. m. Superliga Argentina: Estudiantes vs. Arsenal Sarandí

7:15 p. m. Superliga Argentina: Atlético Tucumán vs. Vélez Sarsfield



Win +

3 p. m. Liga Femenina: América vs. Real Santander

6 p. m. Torneo BetPlay Dimayor: Boyacá Chicó vs. Real Cartagena

8 p. m. Liga BetPlay Dimayor: Pasto vs. Pereira



Win Sports

