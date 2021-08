Programación deportiva para este jueves 26 de agosto

ESPN 2

8:30 a. m. Ciclismo - Vuelta a España Etapa #12



ESPN 3

2 p. m. Golf - BMW Championship Primera Vuelta



ESPN

6:50 p. m. Argentina - Fecha 8: River Plate vs. Aldosivi



Caracol TV

9:15 a. m. Ciclismo – Vuelta a España



TyC Sports

12:15 p. m. Superliga Argentina: Godoy Cruz vs. Unión Santa Fe

4:45 p. m. Superliga Argentina: Estudiantes LP vs. San Lorenzo



Win +

6 p. m. Copa Colombia: América vs. Jaguares

8:05 p. m. Copa Colombia: Nacional vs. Patriotas



