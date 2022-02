ESPN

12:30 p. m. UEFA Europa League – 16vos de Final (Vuelta) – Dinamo Zagreb vs. Sevilla

2:45 p. m. UEFA Europa League – 16vos de Final (Vuelta) – Napoli vs. Barcelona

7:15 p. m. Conmebol Libertadores – Fase 2 – Equipo a Confirmar vs. Atlético Nacional

ESPN 2

12:30 p. m. UEFA Europa League – 16vos de Final (Vuelta) – Olympiacos vs. Atalanta

2:45 p. m. UEFA Europa League – 16vos de Final (Vuelta) – Betis vs. Zenit



ESPN 3

12:30 p. m. UEFA Europa League – 16vos de Final (Vuelta) – Lazio vs. Porto

2:45 p. m. UEFA Europa League – 16vos de Final (Vuelta) – Rangers vs. Borussia Dortmund



ESPN Extra

12:30 p. m. UEFA Europa League – 16vos de Final (Vuelta) – Real Sociedad vs. RB Leipzig

2:45 p. m. UEFA Europa League – 16vos de Final (Vuelta) – SC Braga vs. Sheriff Tiraspol



Star +

12:30 p. m. UEFA Conference League – 16vos de Final (Vuelta) – Qarabag vs. Olympique Marseille

12:30 p. m. UEFA Conference League – 16vos de Final (Vuelta) – Maccabi Tel-Aviv vs. PSV

12:30 p. m. UEFA Conference League – 16vos de Final (Vuelta) – Randers vs. Leicester

12:30 p. m. UEFA Conference League – 16vos de Final (Vuelta) – Bodo/Glimt vs. Celtic

12:30 p. m. UEFA Conference League – 16vos de Final (Vuelta) – Partizan vs. Sparta Praga

14:30 p. m. Premier League – Fecha #20 – Arsenal vs. Wolverhampton

2:45 p. m. UEFA Conference League – 16vos de Final (Vuelta) – Slavia Praga vs. Fenerbahce

2:45 p. m. UEFA Conference League – 16vos de Final (Vuelta) – PAOK vs. Midtjylland

2:45 p. m. UEFA Conference League – 16vos de Final (Vuelta) – Vitesse vs. Rapid Viena

6 p. m. Tenis – ATP 500 Acapulco – Cuartos de Final

7:30 p. m. NBA – Brooklyn Nets vs. Boston Celtics

10 p. m. NBA – Portland Trail Blazers vs. Golden State Warriors

11 p. m. Tenis – ATP 500 Acapulco – Cuartos de Final



WIn +

5:30 p. m. Copa BetPlay: Bogotá vs. Quindío

8 p. m. Copa BetPlay: Real Cartagena vs. Huila



Claro Sports

8 p. m. Liga MX: Pachuca vs. Mazatlán







DEPORTES