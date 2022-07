ESPN 2

4 a. m. Golf – The Open Championship – Primera Vuelta

10:50 a. m. UEFA Euro 2022 Femenino – Italia vs. Islandia

1:50 p. m. UEFA Euro 2022 Femenino – Francia vs. Bélgica

ESPN, ESPN 3

5:55 a. m. Tour de France – Etapa #12



ESPN Extra

6:50 a. m. Volleyball NL Femenino – Cuartos de Final #3 – Italia vs. China

10:20 a. m. Volleyball NL Femenino – Cuartos de Final #4 – Turquía vs. Tailandia

2 p. m. MLB – Colorado Rockies vs. San Diego Padres

7 p. m. NBA Summer League – Milwaukee Bucks vs. Dallas Mavericks



ESPN 3

12:30 p. m. WRC – Estonia – SS 1



TyC Sports

2 p. m. Copa Argentina: Belgrano vs. Estudiantes

4:30 p. m. Copa Argentina: Lanús vs. Godoy Cruz

7:30 p. m. Copa Argentina: Barracas Central vs. River Plate



Win Sports y Win +

2 p. m. Liga BetPlay Dimayor 2022-II: Cortuluá vs. Jaguares

4 p. m. Liga BetPlay Dimayor 2022-II: Pasto vs. Envigado



Win Sports

6 p. m. Liga BetPlay Dimayor 2022-II: Once Caldas vs. La Equidad

8 p. m. Liga BetPlay Dimayor 2022-II: Junior vs. Nacional



Directv Sports

4 p. m. Copa América femenina: Paraguay vs. Bolivia

7 p. m. Copa América femenina: Chile vs. Ecuador



