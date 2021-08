Programación deportiva para este domingo primero de agosto 

ESPN 2

11:30 a. m. Fórmula 1 - GP Hungría Carrera (Diferido)

1:50 p. m. Fútbol - Trophee de Champions Lille vs. PSG

(Le puede interesar: Prográmese: hora y canal para ver a los colombianos en los Olímpicos)



ESPN 3

1 p. m.Moto America - Minnesota Carrera #2

6 p. m. MLB Tampa Bay Rays vs. Boston Red Sox



ESPN

1:30 p. m. Liga de Argentina - Fecha #4: Talleres vs. Boca Juniors

3:50 p. m. Liga de Argentina - Fecha #4: River Plate vs. Huracán



Win Sports

11 a. m. Liga Femenina: Bucaramanga vs. Nacional

2 p. m. Liga BetPlay: Patriotas vs. La Equidad

4 p. m. Superliga de Voleibol: Escuela Nal. del Deporte vs. UniColombo

8:10 p. m. Liga BetPlay: Jaguares vs. Huila



Win +

11 a. m. Liga Femenina: Bucaramanga vs. Nacional

2 p. m. Liga BetPlay: Patriotas vs. La Equidad

4 p. m. Liga BetPlay: Envigado vs. América

6:05 p. m. Liga BetPlay: Once Caldas vs. Millonarios

8:10 p. m. Liga BetPlay: Jaguares vs. Huila



TyC Sports

11:30 a. m. LIga de Argentina: Defensa y Justicia vs. Gimnasia LP

Win On line

3 p. m. Liga Femenina: Llaneros vs. Santa Fe



DEPORTES

Más noticias de deportes

-Rafael Santos Borré debutó con gol en el Eintracht Frankfurt



-James, sobre su futuro: 'Me falta Italia, sería una opción buena'



-Millonarios da detalles sobre el regreso de sus hinchas al estadio