Programación deportiva para este domingo 6 de septiembre

ESPN

10 a. m.: TENIS – US Open: octavos de final

6 p. m.: TENIS – US Open: octavos de final



ESPN 2

7 a. m.: CICLISMO – Tour de Francia: etapa #9

11 a. m.: FÚTBOL – Liga de las Naciones: Hungría vs. Rusia

1:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de las Naciones: España vs. Ucrania



ESPN 3

12 m.: GOLF – The Tour Championship: tercera ronda

7:30 p. m.: BALONCESTO – NBA: Rockets de Houston vs. Lakers de Los Ángeles



ESPN EXTRA

2:30 p. m.: BALONCESTO – NBA: Bucks de Milwaukee vs. Heat de Miami



FOX SPORTS

9:30 p. m.: FÚTBOL – MLS: Los Ángeles FC vs. Galaxy



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

8 a. m.: FÚTBOL – Liga de las Naciones: Gales vs. Bulgaria

11 a. m.: FÚTBOL – Liga de las Naciones: Irlanda vs. Finlandia

1:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de las Naciones: Suiza vs. Alemania

9:10 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Rockies de Colorado vs. Dodgers de Los Ángeles

CANAL 612

1:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de las Naciones: Serbia vs. Turquía



CANAL 614

1:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de las Naciones: Kosovo vs. Grecia





