Programación deportiva para este domingo 6 de diciembre

ESPN

6:30 a. m. Fútbol italiano: Hellas Verona vs. Cagliari

9:15 a. m. Fútbol de Inglaterra: Sheffield vs. Leicester

12 m Fútbol de Italia: Crotone vs. Nápoles

2:45 p. m. Fútbol de Italia: Sampdoria vs. Milan



ESPN 2

7 a. m. Fútbol inglés: West Bromwich vs. Crystal Palace

9 a. m. Fútbol de Italia: Udinese vs. Atalanta

11:30 a. m. Fútbol de Inglaterra: Tottenham vs. Arsenal

2:15 p. m. Fútbol de Inglaterra: Liverpool vs. Wolves



Fox Sports

9 a. m. Fútbol de Italia: Roma vs. Sassuolo

11 a. m. Fútbol de Francia: Stade de Reims vs. Nice

3 p. m. Fútbol de Francia: Metz vs. Olympique de Lyon



Fox Sports 2

8 a. m. Fútbol español: Granada vs. Huesca

10:45 a. m. Liga de Holanda: Heerreenven vs. PSV

3 p. m. Fútbol de la MLS: Columbus crew vs. New England



Win Sports

8 a. m. Maratón de Valencia

10:30 a. m. Ciclismo: Clásico RCN

3 p. m. Voleibol: Escuela Nacional del deportes vs. U. Industrial de Santander

5:30 p. m. Voleibol: U. de Antioquia vs. U. de Quindío



WIN +

11 a. m. Superliga de Turquía: Denizlispor vs. Fenerbahce

3:30 p. m. Torneo de la B: Quindío vs. Llaneros

8 p. m. Liga Betplay: América vs. Junior



Directv Sports

(Canal 610)

7 a. m. Fútbol de Francia: Lille vs. Mónaco

10:15 a. m. Fútbol de España: Osasuna vs. Betis

12:30 p. m. Fútbol de España: Villarreal vs. Elche

3 p. m. Fútbol de España: Alavés vs. Real Sociedad



TyC Sports

5:15 p. m. Copa Diego Maradona: Independiente vs. Defensa y Justicia

7:30 p. m. Copa Diego Maradona: Newell`s vs. Lanús



