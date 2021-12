ESPN

6:20 a. m. Serie A – Fecha #16 Bologna vs. Fiorentina

8:50 a. m. Premier League – Fecha #15 Manchester United vs. Crystal Palace

8:50 a. m. Premier League – Fecha #15 Leeds vs. Brentford

11:20 a. m. Premier League – Fecha #15 Aston Villa vs. Leicester

2:30 p. m. Serie A – Fecha #16 Juventus vs. Genoa

7:30 p. m.LPF AFA 2021 – Fecha #24 River Plate vs. Defensa y Justicia



ESPN 4

7:50 a. m. LaLiga – Fecha #16 Rayo Vallecano vs. Español

3:10 p. m. MLS – Final de Conferencia



ESPN 2

11:20 Star+ / ESPN2 – Bundesliga – Fecha #14 Borussia Monchengladbach vs. Freiburg



ESPN Extra

9 a. m. Tenis – ATP Challenger San Pablo Final



ESPN 3

12:20 p. m. LaLiga – Fecha #16 Levante vs. Osasuna

8 p. m. ESPN Knockout Gervonta Davis vs. Isaac Cruz



ESPN 2

2:30 p. m. Ligue 1 – Fecha #17 Bordeaux vs. Lyon

5:30 p. m. Fórmula 1 – Carrera (Diferido)

8 p. m. NFL Seahawks vs. 49ers



Star +

6:50 a. m. Ligue 1 – Fecha #17 Saint Etienne vs. Rennes

8:50 a. m. Serie A – Fecha #16 Spezia vs. Sassuolo

8:50 a. m. Serie A – Fecha #16 Venezia vs. Hellas Verona

8:50 a. m. Premier League – Fecha #15 Tottenham vs. Norwich

9:20 a. m. Rugby – Premiership Leicester vs. Harlequins

10:40 a. m. Eredivisie – Fecha #15 Feyenoord vs. Fortuna Sittard

10:50 a. m. Ligue 1 – Fecha #17 Niza vs. Strasbourg

11:50 a. m. Serie A – Fecha #16 Sampdoria vs. Lecce

12 m. Fórmula 1 – Carrera En vivo

2 p. m. Brasileirao – Fecha #37 Atlético Mineiro vs. RB Bragantino

2 p. m. Brasileirao – Fecha #37 Bahía vs. Fluminense

2 p. m. Brasileirao – Fecha #37 Corinthians vs. Gremio

2 p. m. 115° VISA Open de Argentina Cuarta Vuelta

3 p. m. Rugby – Top 14 Stade Francais vs. La Rochelle

5 p. m. Brasileirao – Fecha #37 Ceará vs. América Mineiro

6 p. m. Brasileirao – Fecha #37 Sport vs. Flamengo



Win Sports

6:30 a. m. Maratón de Valencia

9 a. m. Juegos Panamericanos Junior 2021

8 p. m. Torneo BetPlay Dimayor: Boyacá Chicó vs. Leones



Win +

9 a. m. Copa Metropolitana: Patriotas Real Boyacá vs. Patriotas

11:15 a. m. Copa Metropolitana: Millonarios vs. Llaneros

4 p. m. Liga BetPlay Dimayor 2021-2: Alianza Petrolera vs. América

6:05 p. m. Liga BetPlay Dimayor 2021-2: Tolima vs. Millonarios

8:10 p. m. Real Cartagena vs. Cortuluá



