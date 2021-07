Programación deportiva para este domingo 25 de julio 

Win +

5:40 p. m. Liga BetPlay: Junior vs. Envigado

8 p. m. Liga BetPlay: Cali vs. Medellín

3:30 p. m. Liga BetPlay: Bucaramanga vs. Santa Fe



Win Sports

3:30 p. m. Liga BetPlay: Bucaramanga vs. Santa Fe

11 a. m. Liga Femenina: Nacional vs. Cali

ESPN

5 p. m. Fútbol - Florida Cup Everton vs. Millonarios



ESPN 2

11:50 a. m. Fútbol – Amistoso: Roma vs. Debrecen

1:55 p. m. Rugby - RWCQ Uruguay vs. Brasil

3:50 p. m. Argentina - Fecha #2 River Plate vs. Unión de Santa Fe



ESPN 3

1 p. m. Polo - British Open - Final

6 p. m. MLB Milwaukee Brewers vs. Chicago White Sox





Claro Sports

Transmisión continua de los Juegos Olímpicos



Caracol Sports HD2

Transmisión continua de los Juegos Olímpicos



DEPORTES