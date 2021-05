Programación deportiva para este domingo 2 de mayo

ESPN

7:50 a. m. Copa de la LPF #12 Boca Juniors vs. Lanús

10:50 a. m. Serie A #34 Udinese vs. Juventus

2:20 p. m. Copa de la LPF #12 Banfield vs. River Plate

6:50 p. m. Copa de la LPF #12 Central Córdoba vs. Racing Club



ESPN 2

7:55 a. m. Serie A #34 Sassuolo vs. Atalanta

10 a. m. Premier League #34 Manchester United vs. Liverpool

1:50 p. m. LaLiga #34 Valencia vs. Barcelona

8 p. m. MLS Seattle Sounders vs. LA Galaxy

ESPN 3

6:45 a. m. Ciclismo - Tour de Romandie - Etapa 5

8:55 a. m. Heineken Cup - Semifinal #2 La Rochelle vs. Leinster

12:10 p. m. Copa de la LPF #12 Talleres vs. Huracán

2:30 p. m. NBA Milwaukee Bucks vs. Brooklyn Nets

6 p. m. MLB Philadelphia Phillies vs. New York Mets



DIRECTV SPORTS

9:15 p. m. LaLiga: Villarreal vs. Getafe

10:05 a. m. Ligue 1: Montpellier vs. Saint Etienne

11:30 p. m. LaLiga: Granada vs. Cádiz CF



Win Sports

10 a. m. Liga Profesional de Baloncesto: Caribbean vs. Piratas

12:30 p. m. Superliga Turca: Genclerbiligi vs. Galatasaray

3:40 p. m. Torneo BetPlay: Valledupar vs. Unión Magdalena

7 p. m. Liga Profesional de Baloncesto: Tigrillos vs. Team Cali



Win +

1 p. m. Liga BetPlay: Santa Fe vs. Junior

3:30 p. m. Liga BetPlay: Nacional vs. La Equidad



RAI

1:45 p. m. Serie A: Sampdoria vs. AS Roma



TYC SPORTS

4:40 p. m. Copa de la Liga Profesional Argentina: Rosario Central vs. Newell's Old Boys

7 p. m. Copa de la Liga Profesional Argentina: Aldosivi vs. Argentinos Juniors



