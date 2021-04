Programación deportiva para este domingo 11 de abril

ESPN

5:30 a. m. Serie A: Inter Milan vs. Cagliari

7 a. m. LaLiga: Villarreal vs. Osasuna

9:15 a. m. LaLiga: Valencia CF vs. Real Sociedad

4:20 p. m. Copa de la Liga Argentina: Unión de Santa Fe vs. Boca Juniors



ESPN 2

8 a. m. Serie A: Juventus vs. Genoa

12:55 p. m. Golf: Masters de Augusta, última ronda



ESPN 3

6 a. m. Tenis: Masters 1000 de Montecarlo

11 a. m. Serie A: AS Roma vs. Bologna

1:45 p. m. Serie A: Fiorentina vs. Atalanta



RAI

8 a. m. Serie A: Sampdoria vs. Napoli



Directv Sports

(612)

10:05 a. m. Ligue 1: AS Monaco vs. Dijon

(610)

11:30 a. m. LaLiga: Real Valladolid vs. Granada

(610)

2 p. m. LaLiga: Real Betis vs. At. Madrid



Win Sports

10 a. m. Tenis: Final WTA 250 de Bogotá

3:30 p. m. Águilas Doradas vs. Boyacá Chicó



Win +

11 a. m. Bundesliga: Colonia vs. Mainz

3:30 p. m. Liga BetPlay: Envigado vs. Pereira

5:40 p. m. Liga BetPlay: Pasto vs. Junior

8 p. m. Liga BetPlay: Santa Fe vs. Millonarios



DEPORTES