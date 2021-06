Programación deportiva para este viernes 25 de junio

ESPN 2

4:25 a. m. Fórmula 1: Prácticas n.º 1 GP de Estiria

7:50 a. m. Prácticas n.º 2 GP de Estiria

9 p. m. Boxeo: Cristian Medina vs. Noe Robles



ESPN 3

5 a. m. Bad Homburg Open: Petra Kvitova vs. Nadia Podoroska

1:35 p. m. Rugby: La Rochelle vs. Toulouse

6 p. m. Béisbol de la MLB: New York Yankees vs. Boston Red Sox

(Lea además: No solo contra Colombia: Pitana y sus otras polémicas como árbitro)



ESPN Extra

2 p. m. Golf - The Travelers Segunda Vuelta.



DEPORTES

Más noticias de deportes

-Colombia pide suspensión de árbitros que pitaron partido contra Brasil



-Oiga los audios del VAR sobre la polémica jugada de gol de Brasil



-Brasil vs. Colombia: así reaccionó la prensa tras la jugada polémica