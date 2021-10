Programación deportiva para este sábado 9 de octubre 

ESPN 2

3:55 a. m. Fórmula 1: Prácticas 3, GP de Turquía

6:55 a. M. Fórmula 1: Clasificación GP de Turquía

7:30 a. m. Ciclismo II Lombardia



(Le puede interesar: Selección Colombia: así quedaron las cuentas para clasificar a Catar 2022)

ESPN3

11 a. m. Eliminatorias Mundial Catar 2022: Escocia vs. Israel

1:45 p. m. Eliminatorias Mundial Catar 2022: Suiza vs. Irlanda del Norte

4 p. m. Béisbol MLB: Bravos de Atlanta vs. Cerveceros de Milwaukee.

8 p. m. Los Angeles Dodgers vs. Gigantes de San Francisco.



ESPN Extra

1 p. m. – Tenis – Indian Wells – Segunda Ronda



ESPN

6 p. m. Argentina: fecha #15 - Boca Juniors vs. Lanús



Directv Sports

11 a. m. Eliminatorias al Mundial: Suecia vs. Kosovo

1:45 p. M. Luxemburgo vs. Serbia

1: 45 p. m. Andorra vs. Inglaterra

2:45 p. m. Amistoso: Portugal vs. Qatar

(Lea además: Duván Zapata, a punto de ser el mejor jugador del mes en Atalanta)



Win Sports y Win +

2 p. m. Liga BetPlay: Once Caldas vs. Tolima



Win +

4 p. m. Liga BetPlay: Cali vs. La Equidad

6:05 p. m. iga BetPlay: Millonarios vs. América

8:10 p. m. Liga BetPlay: Huila vs. Nacional





DEPORTES