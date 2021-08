Programación deportiva para este sábado 28 de agosto

ESPN

6:20 a. m. Premier League - Fecha #3 Manchester City vs. Arsenal

8:50 a. m. Premier League - Fecha #3 Brighton vs. Everton

11:20 a. m. Premier League - Fecha #3 Liverpool vs. Chelsea

2:50 p. m. LaLiga - Fecha #3 Betis vs. Real Madrid

6 p. m. AFA LPF 2021 - Fecha #9 Independiente vs. Colón



(Le puede interesar: Angie Pabón y Luis Arizala ganan bronce en los Paralímpicos)



ESPN 3

7:55 a. m. Fórmula 1 - GP Bélgica Clasificación

9:30 a. m. W Series - GP Spa Francorchamps Carrera

11 a. m. Golf - BMW Championship Tercera Vuelta



ESPN Extra

8 a. m. Moto GP - GP Gran Bretaña Clasificación

11:30 a. m. URBA - Fecha #6 Newman vs. SIC

1:30 p. m. ESPN Knockout Brown vs. Maxwell



ESPN 2

8:30 a. m. Ciclismo - Vuelta a España Etapa #14

11:20 a. m. Bundesliga - Fecha #3 Bayern Munich vs. Hertha Berlin

1:30 a. m. Serie A - Fecha #2 Juventus vs. Empoli

6 p. m. UFC Preliminares

9 p. m. UFC Edson Barboza vs. Giga Chikadze



DIRECTV SPORTS

12:30 p. m. LaLiga: Real Sociedad vs. Levante

12:30 p. m. LaLiga: Elche vs. Sevilla



TyC Sports

1:45 p. m. Superliga Argentina: Gimnasia LP vs. Huracán

4 p. m. Superliga Argentina: Banfield vs. Platense



Win Sports

2 p. m. Torneo: Real Santander vs. Llaneros

4 p. m. Liga: Envigado vs. La Equidad



Win +

6:05 p. m. Liga: Pereira vs. Millonarios

8:10 p. m. Liga: Huila vs. Medellín



Claro Sports

5 p. m. Liga MX: Chivas vs. Necaxa

9 p. m. Liga MX: Club León vs. América



Caracol TV

8:50 a. m. Ciclismo - Vuelta a España



