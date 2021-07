Programación deportiva para este sábado 24 de julio

ESPN

8:50 a. m. Fútbol - Amistoso Borussia Dortmund vs. Athletic Bilbao

11:20 a. m. Argentina - Fecha #2: Colón vs. Lanús

3:50 p. m. Argentina - Fecha #2 Racing Club vs. Gimnasia LP

6 p. m. Argentina - Fecha #2 Banfield vs. Boca Juniors



ESPN 2

10:50 a. m. Rugby - Test Match Sudáfrica vs. British and Irish Lions

2:30 p. m. ESPN Knockout: Joe Joyce vs. Carlos Takam

6 p. m. UFC: Cory Sandhagen vs. T.J. Dillashaw

ESPN Extra

11:50 a. m. Fútbol – Amistoso: Wolverhampton vs. Betis

2:30 p. m. ESPN Extra MLS Atlanta United vs. Columbus Crew



ESPN 3

7:30 p. m. MLS FC Dallas vs. Los Angeles Galaxy

9:30 p. m. MLS Los Angeles FC vs. Vancouver Whitecaps FC



Win Sports y Win +

11 a. m. Liga Femenina: América vs. Bucaramanga

5: 40 p. m. Liga BetPly: Jaguares vs. Once Caldas



Win On line

2 p. m. Liga Femenina: Real Santander vs. Medellín



Win +

3:30 p. m. Liga BetPlay: Águilas Doradas vs. América

8 p. m. Liga BetPlay: Nacional vs. Tolima



Claro Sports

Transmisión de los Juegos Olímpicos de Tokio



Caracol Hd2

Transmisión de los Juegos Olímpicos de Tokio



DEPORTES