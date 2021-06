Programación deportiva para este sábado 12 de junio

DIRECTV SPORTS

8 a. m. Eurocopa: Gales vs. Suiza

11 a. m. Eurocopa: Dinamarca vs. Finlandia

2 p. m. Eurocopa: Bélgica vs. Rusia



WIN SPORTS, WIN SPORTS+

2 p. m. Eurocopa: Bélgica vs. Rusia

ESPN

7:45 a. m. Tenis: final femenina en Roland garros: Barbora Krejcikova (CZE) vs. [31] Anastasia Pavlyuchenkova (RUS)



ESPN 3

2 p. m. MLS Sporting Kansas City vs. Austin FC





