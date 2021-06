Programación deportiva para este miércoles 30 de junio

ESPN

5 a. m. Tour de Francia: Etapa 5



ESPN 2

8 p. m. Final de la Conferencia Oeste: Los Angeles Clippers vs. Phoenix Suns (Serie 3-2 en favor de los Suns)

ESPN 3

5 a. m. Tenis: WImbledon

Matteo Berrettini (ITA) vs. Guido Pella (ARG)

Novak Djokovic (SRB) vs. Kevin Anderson (RSA)

Katie Boulter (GBR) vs. Aryna Sabalenka (BLR)

Diego Schwartzman (ARG) vs. Liam Broady (GBR)

Nadia Podoroska (ARG) vs. Tereza Martincova (CZE)



ESPN Extra

5 a. m. Tenis: WImbledon

Aslan Karatsev (RUS) vs. Jeremy Chardy (FRA)

Bernabé Zapata Miralles (ESP) vs. Cristian Garin (CHI) – Por terminar

Nick Kyrgios (AUS) vs. Ugo Humbert – Por terminar

Oscar Otte (GER) vs. Andy Murray (GBR)

Denis Shapovalov (CAN) vs. Pablo Andújar (ESP)



WIN SPORTS+

7:30 p. m. Torneo BetPlay Dimayor: Quindío vs. Huila





