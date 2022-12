STAR+

3 P.M. Polo Argentino, La Hache vs. Nuestra Tierra.

6:30 P.M. NHL, St. Louis Blues vs. New York Rangers.

8 P.M. Washington Capitals vs. Edmonton Oilers.

8 P.M. NFL, New Orleans Saints vs. Tampa Bay Bucaneers.

10:30 P.M. NHL, Montreal Canadiens vs. Vancouver Canucks.



WIN SPORTS+

6 P.M. Liga de Futsal, Estrellas del deporte vs. Barranquilleros.



Directv Sports

10 a. m. Mundial de Qatar: Japón vs. Croacia

Caracol y RCN

10 a. m. Mundial de Qatar: Japón vs. Croacia

DEPORTES