Programación deportiva para este lunes 19 de julio

ESPN 2

7 p. m. MLB: St. Louis Cardinals vs. Chicago Cubs

Win +

4 p. m. Liga: Tolima vs. Pereira.

6 p. m. Liga: Once Caldas vs. Huila.

8 p. m. Liga: Alianza Petrolera vs. La Equidad

(Les además: Bolsa de jugadores: altas y bajas del fútbol colombiano)



WIN SPORTS

6 p. m. Liga: Once Caldas vs. Huila

8 p. m. Liga: Alianza Petrolera vs. La Equidad.





DEPORTES