Programación deportiva para este lunes 16 de agosto

Programación de TV:



ESPN 2

8:30 a. m. Vuelta a España - Etapa 3

1 p. m. LaLiga: Villarreal vs. Granada CF

3 p. m. LaLiga: Elche vs. Athletic Club

6 p. m. Masters 1000 Cincinnati, primera Ronda



ESPN 3

10 a. m. Masters 1000 Cincinnati, primera Ronda

7 p. m. MLB: Oakland Athletics vs. Chicago White Sox



WIN SPORTS, WIN SPORTS+

11 a. m. Liga Femenina: Santa Fe vs. Millonarios

1 p. m. Torneo BetPlay Dimayor: Orsomarso vs. Barranquilla

5:10 p. m. Liga BetPlay: Huila vs. Águilas Doradas



Win +

3:05 p. m. Liga Femenina: Medellín vs. Bucaramanga

7:30 p. m. Liga: Santa Fe vs. La Equidad



