Programación deportiva para este lunes 14 de junio

Directv sports

8 a. m. Eurocopa: Escocia vs. República Checa

11 a. m. Polonia vs. Eslovaquia

2 p. m. España vs. Suecia

4 p. m. Copa América: Argentina vs. Chile

7 p. m. Paraguay vs. Bolivia



Win +

2 p. m. Eurocopa: España vs. Suecia

7 p. m. Fútbol colombiano: La Equidad vs. Deportes Tolima

(Lea además: Que sí, que no… ¡El golazo de Colombia!)



ESPN 3

6 p. m. Béisbol MLB: Cubs vs. Mets



DEPORTES