Star +

9:30 a. m. Fútbol Femenino – Arnold Clark Cup – Alemania vs. España

12:30 p. m. UEFA Conference League – 16vos de Final (Ida) – Fenerbahce vs. Slavia Praga

12:30 p. m. UEFA Conference League – 16vos de Final (Ida) – Midtjylland vs. PAOK

12:30 p. m. UEFA Conference League – 16vos de Final (Ida) – Rapid Viena vs. Vitesse

2:30 p. m. Fútbol Femenino – Arnold Clark Cup – Inglaterra vs. Canadá

2:45 p. m. UEFA Conference League – 16vos de Final (Ida) – Olympique Marseille vs. Qarabag

2:45 p. m. UEFA Conference League – 16vos de Final (Ida) – PSV vs. Maccabi Tel-Aviv

2:45 p. m. UEFA Conference League – 16vos de Final (Ida) – Leicester vs. Randers

2:45 p. m. UEFA Conference League – 16vos de Final (Ida) – Celtic vs. Bodo/Glimt

2:45 p. m. UEFA Conference League – 16vos de Final (Ida) – Sparta Praga vs. Partizan

5 p. m. Tenis – ATP 500 Río de Janeiro – Octavos de Final

8:30 p. m. NBA – Philadelphia 76ers vs. Milwaukee Bucks

11 p. m. Fútbol Femenino – She Believes Cup – EEUU vs. República Checa



ESPN

12:30 p. m. UEFA Europa League – 16vos de Final (Ida) – Barcelona vs. Napoli

2:45 p. m. UEFA Europa League – 16vos de Final (Ida) – Atalanta vs. Olympiacos



ESPN 2

12:30 p. m. UEFA Europa League – 16vos de Final (Ida) – Zenit vs. Betis

2:45 p. m. UEFA Europa League – 16vos de Final (Ida) – Porto vs. Lazio



ESPN 3

12:30 p. m. UEFA Europa League – 16vos de Final (Ida) – Borussia Dortmund vs. Rangers

5 p. m. Golf – Genesis Invitational – Primera Vuelta



ESPN Extra

12:30 p. m. UEFA Europa League – 16vos de Final (Ida) – Sheriff Tiraspol vs. Braga

2:45 p. m. UEFA Europa League – 16vos de Final (Ida) – RB Leipzig vs. Real Sociedad



ESPN 4

2:45 p. m. UEFA Europa League – 16vos de Final (Ida) – Sevilla vs. Dinamo Zagreb



Win Sports y Win +

2 p. m. Liga BetPlay: Patriotas vs. Once Caldas

4:05 p. m. Liga BetPLAY: Alianza Petrolera vs. Cortuluá



Win +

6:10 p. m. Liga BetPlay: Pasto vs. Cali

8:15 p. m. Liga BetPlay: América vs. La Equidad



